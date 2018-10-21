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Bursa'da feci kaza! Otomobil apartman boşluğuna uçtu

Bursa Gemlik'te meydana gelen kazada, bir otomobil, 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

21 Ekim 2018 Pazar 14:57
Bursa'da feci kaza! Otomobil apartman boşluğuna uçtu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobil 5 metreden apartman boşluğuna düştü. Sürücü Büşra T. çevredekiler tarafından yaralı kurtarıldı.

Kaza, Manastır mevki eski devlet hastanesi arkasında meydana geldi. Büşra T.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bir apartmanın yanında bulunan istinat duvarı üzerindeki toprak yoldan aşağıya düştü.

5 metre yüksekten binanın bahçesine ters düşen otomobilde yaralanan sürücü Büşra T. çevredekiler tarafından çıkarılıp 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Kazayla alakalı soruşturma başlatılırken, otomobil hurdaya döndü. Bölgede yaşayan vatandaşlar korkulukların tamamlanmasını isteyerek, korkuluk olsaydı kazanın olmayacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:57
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  4. otomobil apartman boşluğuna düştü

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