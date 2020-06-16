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Aktüel

Bursa’da fabrikalarda ‘antikor testi’ başladı

Korona virüsle mücadele ve salgının önlenebilmesi amacıyla Bursa’da bugün itibariyle sanayide antikor testlerine başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:00:47 -
Bursa’da fabrikalarda ‘antikor testi’ başladı

Korona virüsle mücadele ve salgının önlenebilmesi amacıyla Bursa’da bugün itibariyle sanayide antikor testlerine başlandı.


Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü uygulama, korona virüs verileri açısından önem taşıyor. Antikor testleri, korona virüsün bilinen ve açığa çıkan belirtilerini göstermeyen, ancak bu hastalığı geçirenlerin, virüslü dönemde üretilen antikorların varlığıyla tespitini sağlıyor.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, taramaya bugün başlandığını belirterek "Bursa’nın 17 organize sanayi bölgesinde, toplam 240 bin çalışanın taranması sağlanacak.” diye konuştu.


Türkiye’de korona virüsle mücadelede salgının önlenmesinin önemine dikkati çeken Burkay, “Sanayi kenti Bursa’da, organize sanayi bölgeleri çalışanlarımızın sağlığını, önemsiyoruz ve tüm kenti ilgilendiriyor. Antikor testi uygulamasındaki desteği nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.


Antikor testleri, korona virüsün boyutunun, toplum içerisindeki yayılımı ve tespiti açısından, önemli bir çalışma ve veri oluşturuyor.


Elde edilen veriler ve sonuçları açısından farklı ülkelerde, farklı tartışmalarla da gündeme gelen antikor testleri, önemsenmeye devam ediyor.

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