Bursa'da evi yanan kadın sinir krizi geçirdi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Pınar Çelen adındaki kadının evinde çıkan yangın sonrası genç kadın, sinir krizleri geçirdi.

Bursa’da annesi ile beraber yaşayan Pınar Çelen'in (36) evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Sinir krizi geçiren Çelen, hasteneye götürüldü.



Saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hüdevandigar Mahallesi Hatim Sokak’ta Pınar Çelen’e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Çelen ve annesi dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evinin tamemen yandığını gören Pınar Çelen, sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.

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