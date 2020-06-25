Bursa'da erkenci şeftali hasadı başladı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, erkenci şeftalinin hasadı başladı.

İnegöl'e bağlı Kırsal İsaören, Dipsizgöl, Edebey, Çeltikçi, Deydinler mahallelerinde üreticiler, erkenci şeftalinin hasadını yapıyor.



Bölgede en çok şeftalinin üretildiği İsaören'de çiftçileri ziyaret eden İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, geçen yıllara göre bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

İsaören ve çevre köylerinde, çiftçilerin 1-2 gündür şeftali hasadını gerçekleştirdiğini belirten Ulu, "Bu yıl, diğer yıllara oranla şeftali hasadı rekolte ve tonaj bazında gayet güzel. Doğal afetlerden de şu ana kadar Allah'a çok şükür herhangi bir sıkıntımız olmadı. İnşallah da hasat sonuna kadar da olmaz." dedi.

Ulu, hasadı yapılan şeftalilerin büyük bölümünün Rusya'ya ihraç edileceğini vurgulayarak, "Bu yıl ihracat konusunda beklentilerimiz var. Özellikle şu an yetişen ürünlerimiz, rekolte ve aroma bakımından gayet güzel. Daha önceki yıllarda çoğunluk Rusya, Irak ve bir kısmı da Suriye'ye gitmişti. Bunun akabinde de bazen Almanya’ya gönderdiğimiz oldu. İngiltere’ye gönderdiğimiz zamanlar oldu. Bu yıl beklentimiz çoğunlukla Rusya. Çünkü Rusya bizim için daha farklı. Karadeniz Bölgesi'nden gelen tüccar arkadaşlarımız Rusya'ya ulaşmaları kolay. Bu nedenle Rusya ihracatımızda ilk sırada diyebiliriz." diye konuştu.

Bu yıl 15 bin ton civarında ürün beklediklerini aktaran Ulu, "Her sene belirli tonajlarımız var. Bu yıl da hasadımızdan yaklaşık olarak 15 bin ton civarında ürün beklemekteyiz. Ayrıca, bizim bu bölgede yetişen şeftalinin, diğer bölgelerde yetişen şeftaliden raf ömrü daha fazla." ifadelerini kullandı.



