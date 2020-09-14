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Aktüel Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:10:30 -
Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ö'nün (35) Hint keneviri yetiştirdiği yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, drone ile yapılan çalışmalar sonucu Hint kenevirinin ekili olduğu bölgeyi tespit etti.

Şüphelinin arazisinde 85 kök Hint keneviri, evinde de 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

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