  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:46:23 -
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Kırsal Yenisölöz Mahallesi'nde kendisine ait zeytin bahçesinde çalışan Sabri Türkyılmaz'ın (61) kullandığı 16 VD 780 plakalı traktör devrildi.

Aracın altında kalan Türkyılmaz'ı fark eden kişinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince bulunduğu yerden çıkarılan Türkyılmaz'ın öldüğü belirlendi.

Ceset, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı