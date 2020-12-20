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Aktüel Bursa'da dernekte kumar oynayanlara yönelik operasyon saniye saniye kaydedildi
Aktüel

Bursa'da dernekte kumar oynayanlara yönelik operasyon saniye saniye kaydedildi

Yıldırım ilçesinde 8 kişinin yakalandığı operasyonda çatıdan atlayarak kaçmaya çalışan bir şüpheli, başkasının evinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:31:48 -
Bursa'da dernekte kumar oynayanlara yönelik operasyon saniye saniye kaydedildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dernekte kumar oynayanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı, operasyon anı saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak ve Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile devriye ekipleri, Selçukbey Mahallesi Gülbahar Caddesinde bir dernekte kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, söz konusu dernekte içeride şüphelilerin olduğunu tespit etmesiyle kapıyı açmaları yönünde ikazda bulundu.

Bu sırada içerideki bazı kişiler, çatı katından başka binalara atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, şüphelilerinden birini yakındaki bir binadaki dairenin balkonunda saklanırken yakaladı.

Derneğe çatısından giren ekipler, 7 kişiyi daha kıskıvrak yakaladı.

Şüphelilerin içeriden kamera sistemiyle dışarıyı gözetlediği belirleyen ekipler, içeride kumar oynadığını tespit ettikleri Ü.Ö. (39), C.A. (38), S.A. (40), C.Y. (54), Y.O. (26), A.A. (58), S.M. (42) ve C. A'yı (40) gözaltına alınarak, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Operasyon anları saniye saniye AA muhabiri tarafından görüntülendi.

- Kumar oynayan 2 kardeşini ihbar etmiş

Cahit Arslan, içeride kumar oynayanları kendisinin ihbar ettiğini söyledi.

İçeride yakalanan kişilerden 2'sinin kardeşi olduğunu belirten Arslan, kardeşlerinin kendisine borcu bulunduğunu aktardı.

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