Bursa'da derelere zehir salınıyor

Uludağ'dan gelen sudan beslenen dereler, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki fabrikalardan çıkan kimyasal sular ile kırmızıya boyandı. Bu derelerden akan su ile ürünlerini sulayan köylüler duruma isyan etti. Fabrikaların giderleri Yıldırım'ın Samanlı Mahallesi'nden geçen derelere bağlandı. Fabrikalarda kullanılan su herhangi bir arıtılmadan derelere deşarj edilmektedir. Fabrikalar tarafından arıtılmadan dereye bırakılan kırmızı su, görenlerin tepkisini çekiyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve çevreciler yetkililerin bu durumda önlem almasını istiyor.

Samanlı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, "Bu su Gürsu arıtma tesisinden geliyor. Fabrikalar tarafından toplanan su arıtma tesisinde toplanıyor. Gördüğünüz gibi ne kadar arıtıldığı belli. Yetkililer bu suya bir veriyor. içilebilir raporu. Bu suyu içeceğini bildirenler varsa içmeye hazırız. 20 gün sonra. " "Bu su daha önce böyle akmadı. Bu suyla sebzeleri ve meyveleri suluyoruz. Sulamamız gerekiyor."

Doğa ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Deli çayı Samanlı'dan geçiyor. Bu çay Nilüfer deresiyle buluşup Marmara Denizi'ne gidiyor. bu çay, şimdi elini koyarsan elin yaralanacak ve hasta olacaksın. Çevresindeki fabrikalar suyunu olduğu gibi boşaltacak. Su şimdi kırmızı ve sıcak akıyor. "Bu bir suç, diyoruz. yetkililer burada. Su varlıklarımızın kontrolsüz birkaç fabrikayı kirletmesine ve yok etmesine izin verilmemelidir. Burada karar vericiler ve denetim mekanizmaları 7-24 bu fabrikaları incelemelidir. "