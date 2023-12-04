  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı
Yerel

Bursa'da deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 12:51:00 -
Bursa'da deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı

Bursa'da merkez üssü Gemlik olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Bursa'da merkez üssü Gemlik olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Bursa'da saat 10:40 sıralarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

Bursa merkezdeki vatandaşlar, iş yerlerinden kendilerini sokaklara attılar.

Hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlarda kısa süreli panik olduğu görüldü. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23