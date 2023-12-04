Bursa'da deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı
Bursa'da merkez üssü Gemlik olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu.
Bursa'da merkez üssü Gemlik olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu.
Bursa'da saat 10:40 sıralarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
Bursa merkezdeki vatandaşlar, iş yerlerinden kendilerini sokaklara attılar.
Hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlarda kısa süreli panik olduğu görüldü. (İLKHA)
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