Bursa'da demans hastası adam her yerde aranıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’da 65 yaşındaki demans hastası Nuri Karagöz’ün kaybolmasının ardından yakınları yardım çağrısında bulundu. Yaşlı adam her yerde aranıyor.
Bursa’da dün evinden ayrılan 65 yaşındaki Nuri Karagöz’den bir daha haber alınamadı.
Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi’nde ikamet eden 65 yaşlarındaki demans hastası Nuri Karagöz, dün kayboldu. Karagöz’ün son olarak Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde civarında görüldüğü öğrenildi. Üzerinde beyaz tişört, kırmızı çizgiler bulunan Karagöz’ün siyah şapka, mavi pantolon ve kahverengi ayakkabı giydiği belirtildi. Yakınları, Karagöz’ü gören veya nerede olduğunu bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesini istedi.