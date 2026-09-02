  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'nin itirazı reddedildi! Üsküdar’da başkanvekilliği seçimi yenilenecek 4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi Canlandırma görüntüleri ortaya çıktı! Güllü cinayetinde dehşete düşüren ses kaydı: 2 daire teklif etti, attım!! Özgür'den yine Mustafa Kemal istismarı! Genel başkan değil sanki tapu müdürü Skandal! Yahudi okullarında dağıtıldı: Filistin'e nefret masalları O 'Kazım Karabekir' dedi siz Ekrem olarak anlayın! Sanki herkes aptal Taha Akyol akıllı Gaye Erkan’ı bu yüzden mi şikayet ettiler? Kıskançlık kokuları geliyor... Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı Kayıp 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Silivri açıklarında telsizden yükselen çığlık! "İskeleye kır!" feryadından saniyeler sonra 10 denizciyle sulara gömüldüler! Dev projeyi Ulaştırma Bakanlığı üstlendi: İstanbul'a yeni raylı sistem müjdesi!
Yerel Bursa'da demans hastası adam her yerde aranıyor
Yerel

Bursa'da demans hastası adam her yerde aranıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bursa'da demans hastası adam her yerde aranıyor

Bursa’da 65 yaşındaki demans hastası Nuri Karagöz’ün kaybolmasının ardından yakınları yardım çağrısında bulundu. Yaşlı adam her yerde aranıyor.

Bursa’da dün evinden ayrılan 65 yaşındaki Nuri Karagöz’den bir daha haber alınamadı.

 

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi’nde ikamet eden 65 yaşlarındaki demans hastası Nuri Karagöz, dün kayboldu. Karagöz’ün son olarak Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde civarında görüldüğü öğrenildi. Üzerinde beyaz tişört, kırmızı çizgiler bulunan Karagöz’ün siyah şapka, mavi pantolon ve kahverengi ayakkabı giydiği belirtildi. Yakınları, Karagöz’ü gören veya nerede olduğunu bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesini istedi.

Kayıp hayvanlarını ararken acı gerçekle yüzleşti: Beraber aradığı komşusu çalmış!
Kayıp hayvanlarını ararken acı gerçekle yüzleşti: Beraber aradığı komşusu çalmış!

Gündem

Kayıp hayvanlarını ararken acı gerçekle yüzleşti: Beraber aradığı komşusu çalmış!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23