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Gündem Bursa'da DEAŞ'ın bombacısı yakalandı...5 gözaltı
Gündem

Bursa'da DEAŞ'ın bombacısı yakalandı...5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 10:39:00 -
Bursa'da DEAŞ'ın bombacısı yakalandı...5 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde eş zamanlı yapılan DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi DEAŞ'ın bombacısı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde eş zamanlı yapılan DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi DEAŞ'ın bombacısı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışları sonucu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt içerisinde EYP (El yapımı patlayıcı) imalatında görev alan, para dağıtım faaliyetinde bulunan, yaralanan örgüt mensuplarını tedavi eden ve savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahısların bulunduğu Irak uyruklu 5 kişi yakalandı. Bursa, Ankara ve Mersin illerinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Operasyon anları da kameraya saniye saniye yansıdı.

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Yorumlar

ömer

bu abd israil sigonist maşaları idam edilerek hala servilenmeli

YORUM

ARKADAŞ BUNLAR MADEM BU KADAR CİHAD AŞIKLARI O ZAMAN ŞU ANDA HAKİKİ BİR CİHADIN OLDUĞU GAZZEYE NİYE GİTMİYORLAR İNSANIN DSELİ OLASI GELİYOR GİDİ YAHUDİ SİYONİSTİNİ YERLE BİR EDİN YA DÜNYADAKİ ŞU ABD ÜSLERİ YOK EDİN
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