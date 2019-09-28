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Bursa'da cüzdanını bulup getiren Suriyeli genci alnından öptü

İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed Nur Musilli, yolda bulduğu içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:24
Bursa'da cüzdanını bulup getiren Suriyeli genci alnından öptü

Süleymaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yaya olarak evine giden mobilya firması çalışanı Suriye uyruklu Muhammed Nur Musilli, kaldırımda cüzdan buldu. Musilli, içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, yaklaşık 10 kilometre yürüyerek, polis merkezine götürüp, polise teslim etti. Polis, içindeki kimlikten, cüzdanın sahibi emekli sınıf öğretmeni Hasan Ateşoğlu'na ulaştı. Polis merkezine gelip, cüzdanı teslim alan Hasan Ateşoğlu, Muhammet Nur Musilli'yi alnından öptü.

Cebimde para yoktu

Olayı anlatan Muhammed Nur Musulli, "İşten eve gidiyordum. İngaz’ın orada yürürken cüzdanı buldum. Baktım içinde para vardı. Kapattım. Cebimde para yoktu. Yürüyerek karakola gelip, cüzdanı teslim ettim. Ondan sonra cüzdanın sahibini çağırdılar, gelip teslim aldı. İyi oldu, mutlu oldum. İlk önce cüzdanı gördüğümde almayayım dedim. Sonra polise götürüp dert almayayım dedim. Ama sonra ben almazsam biri alacak, içindeki paraları çalıp cüzdanı bir yere atacak diye düşündüm. Alıp karakola getirip teslim ettim" dedi.

Allah onları vatanlarına kavuştursun inşallah

Eve geldiğinde içinde emekli maaşı ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanın cebinde olmadığını fark ettiğini belirten Hasan Ateşoğlu ise, “Market alışverişi yaptık. Sonrasında cüzdanı düşürdüğümü fark ettim. Dönüşte kameralardan baktırdık. Arka cepten çıkıntılıydı. Herhalde araca binerken düşürdüm diye düşündüm. Market dönüşü hastaneye gitmiştim. Orada düşürmüşümdür diyerek oraya da baktım. Arkadaş da o bölgede bulmuş. Bankaları arayıp, kartları iptal ettireyim mi diye düşünürken, önce gidip emniyete bildirelim diye düşündük. O sırada aradılar. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Suriyeli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Allah onları vatanlarına kavuştursun inşallah” diye konuştu.

Bir miktar para verdi

Hasan Ateşoğlu, cüzdanını bulan Muhammed Nur Musilli'ye teşekkür edip, bir miktar para verdi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:24
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