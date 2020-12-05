  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da çuval içerisinde dışarıya atılan 12 köpek yavrusu kurtarıldı
Aktüel

Bursa'da çuval içerisinde dışarıya atılan 12 köpek yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:06:25 -
Bursa'da çuval içerisinde dışarıya atılan 12 köpek yavrusu kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çuval içerisinde araziye bırakılan 12 köpek yavrusu kurtarıldı.

İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, İnegöl-Yenişehir kara yolu Hamzabey Barajı mevkisinde hayvanlara yem ve su dağıtmak için yola çıktı.

Boş arazide çuvalları gören üyeler, çuvalları açtıklarında yavru köpeklerle karşılaştı. Köpekleri bulundukları yerden kurtaran dernek üyeleri, onlara yem ve su verdi.

Dernek üyesi Hatice Terkenli, boş arazide hayvanlara yem ve su vermek için gezdikleri sırada çuvalların içerisinde terk edilmiş yavru köpekleri bulduklarını söyledi.

Köpeklerin uzun bir süredir havasız beklediğini anlatan Terkenli, duruma çok üzüldüklerini, yem ve su ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra durumu yetkililere bildirdiklerini belirtti.

Köpek yavruları, İnegöl Belediyesi ekiplerince bulundukları yerden alınarak tedavi ve bakımlarının yapılması için hayvan barınağına götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şahin ile Türeci'den düşündüren itiraf: Kendi geliştirdikleri aşıyı yaptırmadılar!
Sağlık

Şahin ile Türeci'den düşündüren itiraf: Kendi geliştirdikleri aşıyı yaptırmadılar!

Koronavirüs aşısını Bill Gates'in fonlamasıyla geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, Amerikan ilaç devi Pfizer ile ürettikle..
Tüm Türkiye bekliyordu! Tarih açıklandı
Teknoloji

Tüm Türkiye bekliyordu! Tarih açıklandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin merakla beklediği Milli Muharip Uçağı'n 2 yıl sonra hang..
KKTC'de yeni dönem başladı! Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Dünya

KKTC'de yeni dönem başladı! Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın ülkeye girişlerde herkesten koronavirüs ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay