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Aktüel Bursa'da cinayet zanlısı kadın tutuklandı
Aktüel

Bursa'da cinayet zanlısı kadın tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:05:35 -
Bursa'da cinayet zanlısı kadın tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dinleme tesisinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde dün Cihat Aytaç'ı (38) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan Özlem Ç'nin sorgusu tamamlandı.

"Kasten öldürmek" suçundan adliyeye sevk edilen Özlem Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cihat Aytaç ile Özlem Ç. (34) Bursa'dan İstanbul istikametine doğru giderken Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde mola vermiş, burada çıkan tartışmada Özlem Ç'nin araç torpidosundan aldığı tabancayla ateş ettiği öne sürülen Aytaç, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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