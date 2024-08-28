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Gündem Bursa’da çıkan orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı
Gündem

Bursa’da çıkan orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-08-28 05:58:00 - 2024-08-28 06:02:50

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Bursa’nın İznik ilçesi Tacir Mahallesi ile Mecidiyeköy Mahallesi arasındaki çam ormanlarında saat 16.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

12 saati aşkın süredir yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile toplamda 85 araç 302 personel müdahalede bulundu.

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yerel

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını

Gündem

Bursa'da orman yangını

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