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Aktüel

Bursa’da BUSKİ Şubesi 14 gün karantina altına alındı

Bursa’da korona virüs vakası sebebiyle BUSKİ tahsilat şubesi 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:44:19 -
Bursa’da BUSKİ Şubesi 14 gün karantina altına alındı

Bursa’da korona virüs vakası sebebiyle BUSKİ tahsilat şubesi 14 gün süreyle karantina altına alındı.


Bursa’nın Gürsu’nun ilçesindeki BUSKİ tahsilat şubesi 16.06.2020 tarihiden itibaren 14 gün boyunca karantina altına alındı. BUSKİ’den yapılan yazılı açıklamada ise, ’’ Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yakın ilçe müdürlüklerimiz, Kestel ve Yıldırım ilçesinde yapılabilecektir. Teknik bakım ve çalışmalar merkezden yürütülürken, Gürsu şubemiz önündeki mobil tahsilat aracıda hizmete devam edecektir’’denildi.

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