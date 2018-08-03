Bursa'da borç kavgası: 1 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde, Gemlik Sanayi Alt Geçidi'nde meydana geldi. Emekli infaz koruma memuru A.A. ve A.Ç., borç alacak meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönen olayda A.A., tabancasını çekerek A.Ç.'ye 5 el ateş etti. Kol, bacak ve karın bölgesinden yaralanan A.Ç., çevredekiler tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. A.A. ise olayın ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.