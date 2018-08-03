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Bursa'da borç kavgası: 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde emekli infaz koruma memuru A.A., borç alacak meselesinden tartıştığı A.Ç.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 23:37
Bursa'da borç kavgası: 1 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde, Gemlik Sanayi Alt Geçidi'nde meydana geldi. Emekli infaz koruma memuru A.A. ve A.Ç., borç alacak meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönen olayda A.A., tabancasını çekerek A.Ç.'ye 5 el ateş etti. Kol, bacak ve karın bölgesinden yaralanan A.Ç., çevredekiler tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. A.A. ise olayın ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 23:37
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