Bursa'da birlik sofrası: Mustafa Varank vatandaşlarla sahurda buluştu

"Ateş çemberinde birliğe muhtacız"

Programda Bursa’nın meşhur simidi ve tahanlı pidesi eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştiren Varank, Türkiye’nin çevresindeki istikrarsızlığa dikkat çekerek birlik mesajı verdi. Bölgedeki gelişmeleri "ateş çemberi" olarak nitelendiren Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en üst seviyeye çıktığı mübarek bir aydayız. Çevremizdeki ateş çemberine baktığımızda, bizi birbirimize kenetleyecek vesilelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Biz bir olduğumuz, değerlerimize ve bayrağımıza sahip çıktığımız sürece Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur."

Bursa'nın lezzetleri ve tarihi dokusu ön planda

Bursa’nın sadece sanayisiyle değil, kültürü ve gastronomisiyle de bir marka şehir olduğunu vurgulayan Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kulak veren Bursalılara teşekkür etti. Abdal Meydanı'nın kentin en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu hatırlatan Varank, tüm vatandaşları Bursa’nın bu eşsiz atmosferini ve lezzetlerini yerinde görmeye davet etti.

Sahur programına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili de eşlik etti. Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.