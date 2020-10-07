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Aktüel Bursa'da bir otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Bursa'da bir otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:43:47 -
Bursa'da bir otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İ.A. (29) idaresindeki otomobil, Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan Rojin A'ya (24) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Rojin A, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, polis merkezinde ifadesi alınan sürücünün ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu arada, aracın Rojin A'ya çarpması, ardından sürücü ile çevredekilerin kadına yardım etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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