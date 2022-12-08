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Yerel Bursa'da bir kadın yanlışlıkla kendini bıçakladı
Yerel

Bursa'da bir kadın yanlışlıkla kendini bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, buzları bıçakla kırmaya çalıştığı sırada kendini karnından yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 23:55:00 -
Bursa'da bir kadın yanlışlıkla kendini bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, buzları bıçakla kırmaya çalıştığı sırada kendini karnından yaraladı.

Olay, Çitli Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İlknur T. (37) buzdolabının buzluğundan donmuş etleri çıkardı. Mutfak tezgahında çözülemeyen buzları ise bıçakla kırmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu bıçakla kendini karnından yaraladı.

Hastaneye kaldırıldı

Kanlar içinde kalan kadının imdadına ailesi yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cerrahi Servisine alınan kadının ameliyat edileceği öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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