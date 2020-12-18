  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı
Aktüel

Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:22:45 -
Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, dükkan sahipleriyle tartışan baba ile iki oğlu, iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı.

İddiaya göre, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'ndeki bir elektrikçi dükkanına giden K.S. ve İ.S. alışveriş sırasında bir ürünün fiyatı konusunda dükkan sahipleri A.A. ve A.A. ile tartıştı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olayı öğrenen baba İ.S, oğulları K.S. ve İ.S'yi yanına alarak söz konusu iş yerine giderek dükkan sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.S. belindeki tabancayı çıkarıp iş yerinin camlarına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, iş yerinin camlarına 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

İşletme sahipleri ve görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’
Dünya

Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Faruk İspir, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin tahminleri hakkında açıkla..
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı
Gündem

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı

CHP Grup Başkanvekili zgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yı..
Pakistan'dan sürpriz BAE adımı
Dünya

Pakistan'dan sürpriz BAE adımı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret düzenledi.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay