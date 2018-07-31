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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

31 Temmuz 2018 Salı 19:48
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Aralarında daha önce husumet bulunan Faruk K. ile Hüseyin B. Huzur Mahallesi’nde karşılaştı. İkili arasında başlaya tartışa yerini bir anda kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada Hüseyin B. iddiaya göre Faruk K.’yı baldırından ve sırtından bıçaklayara kaçtı.

İhbar üzerine olay yeri polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içersinde yerde kalan Faruk K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Hüseyin B.ise ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:48
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