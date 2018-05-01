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Bursa'da baltalı dehşet! Para isteyen adamı öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy Mahallesi'nde bir kişi, evine para istemeye gelen 45 yaşındaki Seçkin Memiş'i baltayla öldürdü.

01 Mayıs 2018 Salı 09:56
Bursa'da baltalı dehşet! Para isteyen adamı öldürdü

45 yaşındaki Seçkin Memiş, Hocaköy Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilik yapan 44 yaşındaki Burhan T.’nin evine gitti. Evinin kapı girişinde Burhan T. ile karşı karşıya gelen Seçkin Memiş, iddiaya göre para istedi. Para vermeyi reddeden Burhan T. ile Seçkin Memiş arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen Burhan T. evindeki baltayı da alıp Seçkin Memiş’e vurmaya başladı. Kafasına ve sırtına balta darbesi alan Seçkin Memiş ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegölDevlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Olayı gerçekleştiren Burhan T. ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:56
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