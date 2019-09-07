Bursa'da balıkçıların ağlarına takılan cesedin kimliği belirlendi Balıkçıların ağlarına takılan cesedin 9 Haziran'da denizde kaybolan Serdar Sincan'a ait olduğu yapılan DNA testiyle ortaya çıktı

BURSA (AA) - Bursa'da balıkçıların ağlarına takılan cesedin, 9 Haziran'da denizde kaybolan Serdar Sincan'a ait olduğu belirlendi. Trilye Mahallesi ile Mudanya arasındaki bölgede 2 Eylül'de balık tutmak için denize açılan balıkçıların ağına takılan ve Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin, 9 Haziran'da Gemlik açıklarında arızalanan tekneden suya atlayan Serdar Sincan'a ait olduğu ihtimali üzerinde yoğunlaşıldı. Cesedin teşhis edilememesinin ardından Sincan'ın aile fertlerinden DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu yetkililerinin çalışması sonucu cesetten alınan örneklerle Sincan'ın yakınlarının örneklerinin uyuştuğu belirlendi. - Olay Gemlik ilçesi sınırları içinde kalan Kurşunlu Mahallesi'nden 9 Haziran'da denize açılan 10 kişiden, Yaman Şipka (45) ile Serdar Sincan (43) ve Rus uyruklu eşi Natalie Sincan (43), yüzmek için suya atlamış, arızalanan tekne sürüklenince 3 kişi denizde mahsur kalmıştı. Arama çalışmaları sırasında Yaman Şipka, Altıntaş mevkisinde denizde sağ bulunmuş, Natalie Sincan'a ait olduğu belirlenen ceset ise Mudanya ilçesinde kıyıya vurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.