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Aktüel Bursa'da babasını öldüren sanık, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görecek
Aktüel

Bursa'da babasını öldüren sanık, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görecek

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:29:30 -
Bursa'da babasını öldüren sanık, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görecek

BURSA (AA) - Bursa'da tartışma sırasında babasını baltayla öldürdükten sonra polise teslim olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Eyüp Y'nin (37) ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Maktul Mehmet Y'nin eşi H.Y. ve sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Sanık Eyüp Y. savunmasında, sokaklarda yaşadığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, çöplerden geri dönüşüm için topladığı hurdaları satıp para kazandığını söyledi.

Uyuşturucu kullandığı için bir süre tedavi gördüğünü belirten E.Y, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Annem öldükten sonra babam yeniden evlendi. Onlar kavga ediyordu sürekli, sonra bana kızıyorlardı. Ben de kendimi sokaklara veriyordum. Geri dönüşümden kazandığım parayla uyuşturucu alırdım, babamla uyuşturucu için hiç kavga etmedim. Tedavim bitince babam aldı beni, eve getirdi. Karısıyla tartışırdı hep, öz annem hakkında küfürler ediyordu. Olaydan önce de annem hakkında ağır küfürler etti. Sonra bana yazılan ilaçların hepsini içtim, ölmek istedim. Sesler duydum 'Babanı, kardeşlerini, kendini öldür' diye. Olay anını hatırlamıyorum, sabah uyandığımda babam yerde ölü yatıyordu. Ne olduğunu anlamadım, ben de kanlar içindeydim. Alnım kanıyordu, kafamı duvarlara vurmuşum. Sonra karakola gidip teslim oldum."

Tanık olarak dinlenilen H.Y. ise olay sırasında Zonguldak'ta olduğunu dile getirdi.

Kendisini vicdanen rahatsız hissettiği için Eyüp Y'yi sokaklardan kurtarmak istediğini anlatan H.Y, "Eşimin ağzı çok bozuktu ve çok dolduruşa gelirdi. Eyüp o hakaretler konusunda haklıdır. Olayı sonradan öğrendim. Ben yıllarca arada kaldığım için bu davaya katılmak istemiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili raporun ve İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde göreceği tedavinin beklenmesine, tutukluluğunun da devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ören Sokağı'nda yaşayan Eyüp Y, 24 Şubat'ta evinin yakınındaki Yavuz Selim Polis Merkezine giderek babasını öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini belirtmişti. Vücudunda yaralar olan ve kavga ettiği anlaşılan zanlının evine giden polis ve sağlık ekipleri, baba Mehmet Y'yi (57) kanlar içinde hareketsiz yatarken bulmuştu. Mehmet Y'nin, başına ve sırt bölgesine aldığı balta darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. Gözaltına alınan Eyüp Y. ise tutuklanmıştı.

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