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Aktüel Bursa'da Azerbaycan'a destek için bayraklı drone uçuşu etkinliği
Aktüel

Bursa'da Azerbaycan'a destek için bayraklı drone uçuşu etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:40:20 -
Bursa'da Azerbaycan'a destek için bayraklı drone uçuşu etkinliği

BURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, Azerbaycan'a destek amacıyla drone uçuşu ile duvar teknik ip inişi etkinliği düzenledi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Mimar Sinan Yerleşkesi'ndeki etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın örnek dostluk yaşayan iki ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki sevginin dünyada başka ülkeler arasında olmadığını belirten Karademir, "Yıllardır çok acı çektiğimiz ama birkaç haftadır daha da ateşlenmiş olan Azerbaycan'ın yaşadığı dramı ve dünya kamuoyunda meydana gelen bu olayları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Azerbaycan bizim kardeşimizdir, canımız, ciğerimizdir." dedi.

Karademir, iki ülkenin birbirine daha yakın durması, daha çok çalışması ve düşmana muhtaç olmayacak şekilde kuvvetlenmesi gerektiğini anlattı.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına değinen Karademir, şöyle devam etti:

"Azerbaycan olayı, kendi öz toprağını kurtarmak değil, öz toprağına tekrar kavuşma faaliyetidir. Burada herhangi bir tarafı istila, herhangi bir ülkenin toprağına saldırı olayı yoktur. Bir kanayan yarayı kapatma, acıyı dindirme operasyonu vardır. Kendilerini insan hakları ve demokrasinin bayraktarı olarak gören ülkelerin bu olayda en önde gitmesi ve Azerbaycan'ı desteklemesi gerekirken tam tersi oluyor. Demek ki burada, doğru ve yanlışın tanımı, ülkelere ve pozisyonlara göre farklılaşıyor. Bizim haklı davamızdan dönmek gibi bir niyetimiz yok. Türkiye'nin sınırları, Azerbaycan'ın sınırları, kutsal şehit kanlarıyla çizilmiştir. Bu olayda biz can Azerbaycan'ın yanındayız. İçimiz ağlıyoruz, üzülüyoruz."

BTÜ'de öğrenim gören Azerbaycan Türkü Ümit Babayev de ülkesinin yanında olan Türkiye'ye teşekkürlerini bildirdi.

"İki devlet bir millet" vurgusu yapan Babayev, "Yeri geldiğinde tek millet olarak davranmamız lazım." dedi.

Daha sonra üniversite öğrencileri tarafından Azerbaycan ve Türk bayrakları asılmış drone ile gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Bir öğrenci de sırtındaki iki ülke bayraklarıyla duvar teknik ip inişi yaptı.

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