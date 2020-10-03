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Aktüel Bursa'da av sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Bursa'da av sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:20:08 -
Bursa'da av sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, av sırasında arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü.

Kırsal Akalan Mahallesi'nde arkadaşlarıyla domuz avına çıkan S.A, çalılıkların arasında bir hareketlilik fark etmesi üzerine ateş açtı.

Çalılığın içinde vurduğu yaban domuzuna bakmaya giden S.A, arkadaşı O.A'yı vurduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, O.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

S.A, gözaltına alındı.

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