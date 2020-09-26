Bursa'da asansörde kadını taciz eden zanlı tutuklandı
Bursa'da 40 yaşındaki bir kadını, evine çıkmak için bindiği asansörde taciz eden zanlı emniyet ekiplerinin araştırması üzerine yakalanarak tutuklandı.
Bursa'da asansörde bir kadını taciz eden ve görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.
Asansörde taciz etti
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, evine çıkmak için asansöre binen bir kadının taciz edilmesine yönelik görüntüler üzerine araştırma başlattı.
Tacizci şahıs tutuklandı
Tacize uğrayan kadına ulaşan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.