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Yerel Bursa'da asansörde kadını taciz eden zanlı tutuklandı
Yerel

Bursa'da asansörde kadını taciz eden zanlı tutuklandı

Bursa'da 40 yaşındaki bir kadını, evine çıkmak için bindiği asansörde taciz eden zanlı emniyet ekiplerinin araştırması üzerine yakalanarak tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:32:00 -
Bursa'da asansörde kadını taciz eden zanlı tutuklandı

Bursa'da asansörde bir kadını taciz eden ve görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Asansörde taciz etti

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, evine çıkmak için asansöre binen bir kadının taciz edilmesine yönelik görüntüler üzerine araştırma başlattı. 

Tacizci şahıs tutuklandı

Tacize uğrayan kadına ulaşan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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