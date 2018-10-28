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Bursa'da annesini vahşice öldüren kişinin cezaevinde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

67 yaşındaki annesi Mazez Bakıryapan'ı 243 yerinden bıçaklayarak, öldüren 43 yaşındaki Selçuk Bakıryapan'ı, tutuklu bulunduğu cezaevinin koğuşunda döverek öldürdükleri öne sürülen 7 tutuklu sanık hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı

28 Ekim 2018 Pazar 13:50
Bursa'da annesini vahşice öldüren kişinin cezaevinde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Olay, 19 Ocak 2016 tarihinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Bakıryapan, annesi Mazez Bakıryapan'ı 243 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Cinayet sonrası gözaltına alınan Selçuk Bakıryapan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Bakıryapan'a, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. Mahkeme heyeti, ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak, tedavi edilmesini kararlaştırdı.

KOĞUŞ SAYIMINDA SES VERMEDİ

DHA'nın haberine göre, tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Selçuk Bakıryapan, 12 Haziran günü sabah sayımı için gelen infaz koruma memurları seslenince yanıt vermedi. Haber verilen revir görevlilerinin yaptığı kontrol sonrası Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Ölü muayenesi, otopsi işlemi ve hastane evrakı İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Burada inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporda, 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' denildi.

DÖVÜP, YIKADIKTAN SONRA YATAĞINA YATIRMIŞLAR

Bursa Cumhuriyet Savcısı Musa Ayaz tarafından yapılan soruşturmada, Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda kalan tutuklu ve hükümlülerin ifadelerine başvuruldu. Savcının hazırladığı iddianameye göre, Selçuk Bakıryapan'ın, psikolojik sorunları olması nedeniyle kaldığı koğuştakilerce istenmediği ve sevilmediği, bu nedenle koğuşta kalanlar tarafından ufak çapta darbedildiği belirlendi. İlaç içmeye giden arkadaşı Emre Nuri K. ile birlikte koğuştan çıkan Bakıryapan, sıkıntısını infaz koruma memuruna anlattı. Koğuşa dönen Emre Nuri K. ise bunu arkadaşlarına söyledi. Bunun üzerine İbrahim Ç., Hakan G., Savaş M., Ünal K. ve Muhammed M., Selçuk Bakıryapan'ı öldüreyise dövüp, banyoda yıkadıktan sonra yatağına yatırdı. Ünal K. da iddiaya göre, yataktaki Bakıryapan'ın boğazına ve göğsüne ayağındaki botlarla vurdu. Savcının hazırladığı iddianameye göre, sanıklar Hakan G. (18), İbrahim Ç. (33), Muhammed M. (20), Savaş M. (23), Ünal K. (34), Uğur A. (44) ve Öztürk T. (30) hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İbrahim Ç.'nin avukatı Özgür Atabay, iddianamenin Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini, sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacağını belirtti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:50
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