Bursa'da alkollü şahıs camiyi ateşe verdi

İlk belirlemelere göre elektik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, yunus ekiplerinin çevrede yaptığı incelemeler sonucunda, elektrik kontağından değil alkollü bir şahıs tarafından ateşe verildiği ortaya çıktı.



Olay İnegöl sanayisinde bulunan sanayi camide meydana geldi. Tuvalet ve abdesthane olarak kullanılan bölümde gece yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek camiye ve sanayideki dükkanlara sıçramadan söndürdü. Yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağında çıktığı illeri sürüldü.

"Yunus ekipleri gerçeği ortaya çıkardı"



Durumu şüpheli bulan polis ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde yangından 3 dakika önce bir şahsın tuvaletler bölümünden çıktıktan sonra yangının başladığını tespit etti. Bunun üzerine çevrede yapılan aramalarda eşkali belirlenen Kerim D. isimli şahıs Orhaniye mahallesinde kıskıvrak yakalandı. Yakalan şahsın elinde bir poşet içerisinde caminin tuvaletini ateşe verdiği yanıcı maddeler ele geçirildi. Aşırı derece alkollü olan şahıs yangını kendisinin çıkardığını kabul ettiği öğrenildi. Kerim D. yunus ekipleri tarafından sağlık kontrollünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın elinde ele geçirilen malzemeler ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinden sonra olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yangın sonrası tuvalet ve abdesthane bölümünde maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.