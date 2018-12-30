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Bursa'da alkollü kişi pompalıyla dehşet saçtı!

Bursa'da, alkollü olduğu belirtilen Yaşar G. (41), pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Polis ekiplerinin 1 saat süren çabasının ardından ikna edilen Yaşar G. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

30 Aralık 2018 Pazar 08:08
Bursa'da alkollü kişi pompalıyla dehşet saçtı!

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Yalnız yaşadığı evin penceresinden sokağa doğru tehdit ve hakaretlerde bulunan Yaşar G. (41), bir süre sonra evinde ruhsatsız olarak bulundurduğu pompalı tüfek ile rastgele ateş açtı. Mahalle sakinleri polise haber verdi. Bölgeye gelen çok sayıda polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler çelik yeleklerini giyerken uzun namlulu silahlar ile evin çevresini sardı. Yüksek promilde alkollü olduğu öğrenilen Yaşar G., müzakereci polisin çabası ile yaklaşık 1 saat sonra ikna edildi. Şüpheli Yaşar G., ifadesini alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 08:08
  1. Bursa
  2. pompalı tüfek

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