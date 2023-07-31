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Yaşam Bursa'da akılalmaz olay! Sorumsuz sürücünün yaptığına bakın
Yaşam

Bursa'da akılalmaz olay! Sorumsuz sürücünün yaptığına bakın

Yeniakit Publisher
2023-07-31 14:06:00 -

Bursa'da bir sürücü, araba kullanırken ayağını dışarıya çıkararak adeta kazaya davetiye çıkardı.

Bursa’da seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı. Kazaya davetiye çıkaran sürücü trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine doğru seyir halindeki otomobil sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkarıp yolculuk yaptı. Direksiyon başındaki sürücü ne kendini ne de başkalarına düşünürken, adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda geçti.

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Yorumlar

a.d.

Araba otomatik vitesliymiş demek ki.........
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