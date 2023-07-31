Bursa'da akılalmaz olay! Sorumsuz sürücünün yaptığına bakın

Bursa’da seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı. Kazaya davetiye çıkaran sürücü trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine doğru seyir halindeki otomobil sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkarıp yolculuk yaptı. Direksiyon başındaki sürücü ne kendini ne de başkalarına düşünürken, adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda geçti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO