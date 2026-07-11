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Yerel Bursa’da aileler arası meydan savaşının kazananı yok
Yerel

Bursa’da aileler arası meydan savaşının kazananı yok

Yeniakit Publisher
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Bursa’da iki aile arasında çıkan kavga adeta meydan muharebesine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Cadde ortasında yaşanan olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmekte güçlük çektiği kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların uzun süre birbirlerine saldırdığı ve çevrede panik yaşandığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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