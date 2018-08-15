Bursa'da acil servisin önünde doğum yaptı

İnegöl'de ikamet eden Tuncay ve Ayşe çiftinin ikinci bebekleri acil servis önünde dünyaya geldi. Doğum sancıları tutan Ayşe A, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe A, acil servise getirildiği sırada, araç içerisinde hastanedeki görevliler tarafından doğumu yaptırıldı. Ayşe A, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebek, ebe hemşire tarafından servise götürüldü. Anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Genç çiftinin ikinci çocukları olduğu öğrenildi.