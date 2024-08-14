  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da 8 sopalı kişi bir kişiyi linç etti! İşte o dehşet anları!
Yerel

Bursa'da 8 sopalı kişi bir kişiyi linç etti! İşte o dehşet anları!

Yeniakit Publisher
2024-08-14 15:23:00 - 2024-08-14 15:26:32

Bursa’da sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran kişi, 8 kişi tarafından pala ve sopalarla darp edildi. O anlar kameraya yansırken, 8 kişiyle mücadele eden adam bacağına aldığı darbeyle yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran kişi, aldığı tepki sonrası 8 kişiyle sözlü tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası dışarı çıkan adam, 8 gencin pala ve sopalı saldırısına uğradı. Kendini savunmaya çalışan adam kesici aletle aldığı darbe sonrası ayağından yaralandı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümezken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Uşak’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Uşak’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşam

Uşak’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da iki aile arasında kavga
Kastamonu'da iki aile arasında kavga

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kastamonu'da iki aile arasında kavga

Pendik Marmaray'da 2 grup arasında kavga
Pendik Marmaray'da 2 grup arasında kavga

Yerel

Pendik Marmaray'da 2 grup arasında kavga

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23