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Aktüel

Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:52:12 -
Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ilçenin Adaköy Mahallesi Kıymet Sokağı'nda bulunan 8 apartmanda bugünden itibaren 14 günlük karantina uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu binalarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınıp uygulamaya geçildiği ifade edildi.

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