Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı
BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ilçenin Adaköy Mahallesi Kıymet Sokağı'nda bulunan 8 apartmanda bugünden itibaren 14 günlük karantina uygulanacağı duyuruldu.
Açıklamada, bu binalarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınıp uygulamaya geçildiği ifade edildi.