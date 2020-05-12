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Aktüel

Bursa’da 8 apartman daha karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:01:36 -
Bursa’da 8 apartman daha karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Korona virüs görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi


Kıymet Sokak No: 3/5, No:2/3, No:7/1, No:10, No:11/5, No:4/1, No:4 ve No:9 ’da bulunan 8 apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 14 günlük süreyle karantinaya alındı. Söz konusu apartmanlarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulanacaktır."

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