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Aktüel Bursa'da 7 yaşındaki Erva doğum günü hediyesini depremin sembolü Ayda'ya gönderdi
Aktüel

Bursa'da 7 yaşındaki Erva doğum günü hediyesini depremin sembolü Ayda'ya gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:43:58 -
Bursa'da 7 yaşındaki Erva doğum günü hediyesini depremin sembolü Ayda'ya gönderdi

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde 7 yaşındaki Erva Böcek, doğum gününde kendisine hediye edilen oyuncak bebeği, İzmir'deki depremin sembol isimlerinden Ayda Gezgin'e gönderdi.

İlçeye bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan Şeyma Toy Böcek ve muhtar Hüseyin Mersin koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kampanya kapsamında, mahallede üretilen zeytin, zeytinyağı, turşu ve salçanın yanı sıra battaniye, yorgan gibi malzemeler, Türk Kızılay İznik Şubesine teslim edildi.

Suriye'de görev yapan bir askerin de maaşıyla katıldığı kampanya kapsamında, 7 yaşındaki Erva Böcek doğum gününde hediye edilen oyuncak bebeği Ayda'ya gönderdi.

Ayda'nın saatler sonra enkazdan kurtulduğunu duyduğunu ve oyuncağını ona hediye etmeye karar verdiğini dile getiren Erva, "Bu bebek, bana doğum günümde hediye geldi. Benim zaten ihtiyacım yoktu. Ayda bebeğe gönderdim. İçine de not yazdım. Onu köyüme davet ettim. Notta babamın telefonunu da yazdım. Gelirlerse onu arasınlar istedim." diye konuştu.

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