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Bursa'da 7 ayrı suça karışan çocuk, yeniden tutuklandı

Bursa'da cezaevinden 10 gün önce tahliye edilen ve bu sürede 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 15 yaşındaki S.A., tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
Bursa'da 7 ayrı suça karışan çocuk, yeniden tutuklandı

Bursa İznik'te yaşayan S.A., hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 10 gün önce tahliye edildi. S.A., bu süreçte iş yeri, araç, motosiklet ve otomobilden eşya çalınması gibi 7 ayrı hırsızlık olayına karıştı.

SUÇ KAYDI 49'A YÜKSELDİ

Birçok hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülen S.A.’nın suç kaydı 49’a yükseldi. Yaşı küçük olduğu için Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade veren S.A. tutuklanarak serbest kaldığı Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne geri gönderildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
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YORUM YAZ

  • aferinaferin17 dk önce
    Böyle adalete, böyle muamele. 10 yıl yatsa çıkınca ilk işi aynen devam olur.
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