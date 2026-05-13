Bursa'da 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Binadan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hocahasan Mahallesi Taşım Sokak'taki 6 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler yan binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.