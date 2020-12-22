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Aktüel Bursa'da 43 parça tarihi eser yakalandı
Aktüel

Bursa'da 43 parça tarihi eser yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:50:28 -
Bursa'da 43 parça tarihi eser yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesindeki operasyonda 43 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.T'nin kaçak kazı sonucu çıkarttığı tarihi eser niteliğindeki malzemeleri Çatalsöğüt Mahallesi'ndeki evinde sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen jandarma, evde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 34 sikke, köpek figürlü madeni heykel, 8 madeni kolye olmak üzere 43 tarihi eser niteliği taşıyan obje buldu.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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