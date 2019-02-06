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Bursa'da 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Bursa'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
Bursa'da 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan 3 kişiyi yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.A., M.K., Ö.Ç., A.E. ve U.U. ile yaşı küçük F.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramada 2 kilo 255 gram esrar, bir miktar bonzai, metamfetamin, ectasy ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 16 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
  1. Bursa
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Esrar

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