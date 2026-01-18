  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye ordusundan flaş YPG/SDG açıklaması: Engellemeye çalışıyorlar Aynı tiyatro, aynı yalanlar! 20 yıl önce Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu Öcalan ile görüşüyorlar: DEM Parti heyeti yeniden İmralı’da SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var Erzurum'da kereste fabrikasında patlama! Bakan Tekin'den 'Atatürk' maskeli vurgunculara tokat gibi cevap: Asrın hırsızlığını gizleyemezsiniz! O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı ‘Askeri güç’ kullanma tehdidi sonrası yetkililere soruşturma başlatıldı. Trump'ın ayarı bozuldu
Yerel Bursa'da 2 ev alevlere teslim oldu
Yerel

Bursa'da 2 ev alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa'da 2 ev alevlere teslim oldu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı. Yangın ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, iki evde de maddi hasar meydana geldi.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, bitişikteki eve de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yarım saatte söndürülen yangında, her iki evde de hasar oluştu.

Kırsal Süleymanbey Mahallesi'nde Emine A.'ya ait 2 katlı müstakil evde, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre kömür sobasından kaynaklanan yangını fark eden Emine A., alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki Salih A.'ya ait başka bir eve de sıçrarken, Emine A. ise hızla evden dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, her iki evde de hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23