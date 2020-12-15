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Aktüel Bursa'da 10 ayrı suçtan aranan kişi uygulama noktasında yakalandı
Aktüel

Bursa'da 10 ayrı suçtan aranan kişi uygulama noktasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 02:30:52 -
Bursa'da 10 ayrı suçtan aranan kişi uygulama noktasında yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, hakkında 10 ayrı suçtan arama bulunan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

İnegöl ilçe girişi Rehber Kavşak'ta uygulama yapan ekipler, bir aracı durdurarak izin belgesini sordu.

İzin belgesi olmayan F.U'nun GBT'sini (Genel Bilgi Toplama) kontrol eden ekipler, şahsın 10 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

Şahıs gözaltına alındı.

- Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı

    Mobilya Sanayi bölgesinde ise bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şahsı durdurarak izin belgesini sordu. A.C'nin durumundan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada kesici aletler buldu. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    15 Temmuz İrade Meydanı'nda da M.A. ile A.T. isimli şahıslara, izin belgeleri olmadığı için 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı.



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