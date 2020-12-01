Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Bursa'da vatandaşların sıklıkla kullandığı işlek cadde ve meydanlar, yollar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kent genelinde önlem alarak denetim yaparken sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

- Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun bölgelerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Yunus Emre ile Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kentin çok sayıda bölgesinde oluşturulan uygulama noktalarını denetledi.

- Kütahya

Kütahya'da kentin en işlek bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana caddelerde kontrol noktaları oluşturdu.

- Çanakkale

Çanakkale'de de saat 21.00 itibarıyla sokaklar sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerini sürdürürken Trafik Şube Müdürlüğünce İskele Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

- Balıkesir

Balıkesir'de de kısıtlama ile meydanlar, parklar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.



Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

- Bilecik

Kentin işlek alanları olan Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken emniyet ekipleri denetimlerini sürdürüyor.