Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Bursa'da kent merkezinde yetkililer tarafından semt pazarları ile kuaförler başta olmak üzere iş yerleri denetlendi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilerek, iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

- Eskişehir

Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile kentteki kafe ve lokantalarda, çeşitli iş yerlerinde, semt pazarları ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenler, polis ve zabıta ekiplerince ikaz edildi.

- Balıkesir



Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da denetim ekipleriyle Zahire Pazarı ve Karesi AVM'de incelemelerde bulundu.

Şıldak, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında duyarlı olmaları çağrısı yaptı.

Denetimlerde Vali Şıldak'a Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Diker eşlik etti.

- Çanakkale

Çanakkale'de il merkezi ve ilçelerde emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler vatandaşları Kovid-19 süreci hakkında bilgilendirip maske konusunda uyardı.

Çan ilçesinde Kaymakam Mustafa Gürdal, Belediye Başkan Vekili Aşkın Köse, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve sağlık çalışanlarınca denetim yapıldı.



Yetkililer, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattıkları ilçe sakinlerinin, temastan kaçınmalarını istedi.

- Kütahya

Kütahya'da özellikle halkın kalabalık olduğu bölgelerdeki iş yerleri ile pazar yerleri denetlendi.

Görevli ekipler, vatandaşlara maske kullanımı konusunda hatırlatma yaparak, sosyal mesafe ve hijyene uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

- Bilecik

Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü önünden başlatılan denetimlerde vatandaşlara maske dağıtıldı.

İl merkezindeki halka açık mekanlarda ve iş yerlerindeki kontrollerde ekiplere öncülük eden Taşdöğen, sosyal mesafe ve maske kullanımını denetleyerek vatandaşlara uyarı yaptı.

Taşdöğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Denetimlerimiz sürekli olarak devam edecek. İnşallah bir an önce koronavirüs salgınından kurtuluruz." dedi.

- Yalova

Yalova Valisi Muammer Erol, il genelinde sabah saatlerinde başlatılan denetimlere katıldı.

Araştırma Kavşağı'ndaki denetlemede yolcu minibüsleri, taksi ve otobüsleri inceleyen Vali Erol, yolcu ve sürücüleri uyulması gereken kurallar konusunda uyardı.

Beraberindekilerle Kapalı Pazar Yeri'ne geçen Erol, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı işletmelerin kurallara uymadığı şeklinde yoğun şikayet aldıklarını aktardı.

En az 10 gün boyunca bu yoğunlukta tedbir denetimlerini sürdüreceklerini bildiren Erol, "Yalova'daki ilan edilen yasaklara, alınması gereken tedbirlere riayet konusunda vatandaşımız son derece dikkatli. Bu vesile ile Yalovalılara bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.