  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa ve çevre illerde kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Bursa ve çevre illerde kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:06:51 -
Bursa ve çevre illerde kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde, meydan ve yollar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı, kısıtlamaya kent genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.

- Eskişehir ve Kütahya

Eskişehir'in en yoğun bölgelerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekti. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

- Balıkesir ve Çanakkale

Balıkesir'de Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile Alihikmet Paşa Meydanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı.

Çanakkale'de işlek cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşların Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturulan noktalarda denetimler yaptı.

- Bilecik ve Yalova

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlenirken, emniyet ekipleri, kent merkezi ve girişinde oluşturdukları noktalarda kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetledi.

Yalova'da da kısıtlamalara uyulduğu gözlemlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Gündem

14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok" ifadelerini kulla..
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı
Gündem

HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı

Şırnak'ta polis, HDP'li vekil Nuran İmir'in yanında terör örgütü üyeliğiyle aranan bir şüpheliyi gözaltına almak isteyince vekil ve polisler..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay