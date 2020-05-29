Bursa ve çevre illerde 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıkma mutluluğu yaşadı

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, istisna uygulamasıyla sokağa çıktı.

Sokağa çıkma izin verilen gençler, 11.00-15.00 saatlerinde güzel havanın tadını çıkardı.

Bursa'daki gençler Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı ve Heykel civarında kısmı yoğunluk oluşturdu.

Polis ekipleri, gençlere maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

- Eskişehir

Eskişehir'de İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde hareketlilik gözlendi. Sokağa çıkma sevinci yaşayanlar güzel havanın tadını çıkararak açık alanlarda gezdi.



- Balıkesir

Balıkesir'de 15-20 yaş grubu gençler, sokağa çıkma izniyle parklara akın etti.

Karesi ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde bulunan Susam Parkı'na gelen gençler, açık alanlarda vakit geçirdi. Bazı gençler birbirleriyle sohbet ederken bazıları da basketbol oymayı tercih etti.

Polisler, zaman zaman maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda gençleri uyardı.



- Yalova

Yalova'da güneşli havayı fırsata çevirmek isteyen gençler, sahil kısımlarında bulunan parkları doldurdu.

Arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirmek isteyen gençler, sokak ve caddelerde yoğunluğu artırdı. Kentin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarında hareketlilik yaşandı.

- Kütahya

Kütahya'da kentin en büyük parklarından olan Şehzadeler Parkı da gençlerin tercih etmesi nedeniyle hareketlendi. Bazı gençler ise çarşı merkezindeki caddelerde dolaştı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sokağa çıkan 15-20 yaş grubundaki gençler güzel havanın keyfini çıkardı.

- Bilecik

Kentte sokağa çıkan 15-20 yaş grubu, Atatürk Bulvarında yürüyüş yaptı. Tevfik Bey Caddesi'nde bulunan parklarda bir araya gelen bazı gençler sohbet etmeyi tercih etti.