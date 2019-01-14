0553 313 94 23

Bursa Valiliğinden şiddetli fırtına uyarısı

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara Denizi'nde beklenen şiddetli fırtınayla ilgili olarak vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:34
Bursa Valiliğinden şiddetli fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle kent sakinlerini tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde şiddetli fırtına bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin edilen kuvvetli rüzgarın saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:34
  1. Bursa
  2. Bursa Valiliği
  3. Fırtına uyarısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurtulmuş, canlı yayında soruları cevapladı
    1. Kurtulmuş, canlı yayında soruları..
    2. Yunanistan'dan skandal karar!..
    3. Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu..
    4. “Mescid-i Aksa’daki gerilimden İsrail..
    5. Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı
    6. Almanya'da Türk avukata ikinci tehdit..
    7. Feci ölüm! İnceleme için geldiği..
    8. 17 yaşındaki kızı, internetten..
    9. Polonya'da bıçaklanan belediye başkanı..
    10. Uyuşturucuyu lavaş ekmeğin içine..
    11. Trump'tan flaş açıklama: Ruslar için..
    12. Otobüste bayılan genç kızı hastaneye..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5..
    15. Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu
    16. GÜNCELLEME- İran'da kargo uçağı düştü:..
    17. İLKSAN Başkanı Tuncer'den Anıtkabir'e..
    18. Bursa Valiliğinden şiddetli fırtına..
    19. Borussia Dortmund'a Arjantinli genç..
    20. Operasyonla gözaltına alınan 3..
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!