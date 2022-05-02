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Ekonomi Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi’ne “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 14:06:00 -
Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.

Başvuru süresi 29.04.2022 tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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